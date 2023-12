Wałecka policja dołącza do apelu o niestrzelanie w Sylwestra [WIDEO]

Nie strzelajmy w Sylwestra - do apelu przyłącza się wałecka policja.

Funkcjonariusze w specjalnym filmie przypominają, że noc sylwestrowa jest szczególnie trudna dla czworonogów, które są przerażone hukiem petard i fajerwerków.Policjanci apelują, by szczególnie w tym czasie zadbać o psy, a najlepiej w ogóle zrezygnować z używania fajerwerków - mówi Beata Budzyń z policji w Wałczu.- Pamiętajmy, zadbajmy o właściwe miejsce do schronienia dla naszych zwierząt, w tym trudnym dla nich czasie. Przeraźliwe huki i wystrzały petard czy innych wyrobów pirotechnicznych, powodują u nich paniczny lęk, strach i zagrożenie dla bezpieczeństwa - mówi Budzyń.Specjaliści przypominają, by na czas nocy sylwestrowej znaleźć bezpieczne miejsce dla psa w domu, a podczas spacerów czworonogi prowadzać na smyczy, by wystraszone nam nie uciekły.