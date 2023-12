Podsumowanie roku w Kościele

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, pierwsza rzymska sesja Synodu o synodalności to jedne z najważniejszych wydarzeń mijającego roku w Kościele. Były też inne, o których teraz w telegraficznym skrócie.

W lipcu papież mianował kardynała z Polski, a został nim metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. W sierpniu 1,5 mln osób wzięło udział w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. W spotkaniu z papieżem Franciszkiem nie zabrakło młodych z Pomorza Zachodniego.



- Papież powołał nas do wspólnego głoszenia, żebyśmy nie bali się szerzyć naszej wiary, mimo różnych przeciwności losu. - Idźcie i siejcie, każdego pan Jezus wzywa po imieniu - mówili młodzi uczestnicy.



We wrześniu na Podkarpaciu odbyła się beatyfikacja Rodziny Ulmów. Małżeństwo i ich siedmioro dzieci zostali ogłoszeni błogosławionymi za pomoc Żydom w czasie wojny. To pierwsza beatyfikacja całej rodziny w historii Kościoła.



Trwająca w październiku sesja synodu jeszcze nic nie rozstrzygnęła, bo dalszy ciąg za rok, ale już teraz papież Franciszek wyraził zaniepokojenie działaniami niemieckiego Kościoła, które grożą oddaleniem od wspólnej drogi Kościoła powszechnego. Chodzi m.in. o stosunek do kapłaństwa kobiet i homoseksualizmu.



I wreszcie ostatnie decyzja, gdzie Watykan dopuścił możliwość błogosławieństwa dla par w sytuacji nieregularnej i tej samej płci z zastrzeżeniem, że nie można takiego błogosławieństwa utożsamiać z małżeństwem.



Ks. dr Krzysztof Łuszczek nie wierzy w rewolucję w Kościele.



- Niczemu to by nie służyło i trzeba mieć właśnie to przekonanie, że w kościele działa Duch Święty. Kościół przechodził czasami bardzo trudne momenty, dużo trudniejsze niż teraz i wychodził z tego. Dlaczego? Bo to nie chodziło o to, że znaleźli się ludzie super inteligentni, mający zdolności organizacyjne, ale po prostu Duch Święty działa w Kościele - mówi Łuszczek.



Dodaje, że ta wiara jest nam mocno potrzebna.