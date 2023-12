Fot. pixabay.com / nguyentuanhung (CC0 domena publiczna)

Sylwester to czas zabawy i fajerwerków. Środki pirotechniczne robią wrażenie, ale nie znoszą ich nasi czworonożni pupile.

Huk i olbrzymi hałas źle wpływa na zwierzęta, zwłaszcza na psy i koty. Koszykarz PGE Spójni Stargard Sebastian Kowalczyk zamiast zabawy sylwestrowej wybiera na ten wieczór domowe zacisze, na kanapie, z telewizją, ze swoim psem i apeluje o umiar przy odpalaniu fajerwerków.



- To jest teraz pytanie tylko, który kanał telewizyjny. Kanapa wiadomo która i to będzie Sylwester przed telewizorem. Najważniejsze, żeby w jakimś swoim rodzinnym gronie posiedzieć i popatrzeć na fajerwerki. Choć mam psa i on nie przepada za tym, więc może chociaż mniej mniej hukowych prosimy, a więcej świetnych - mówi Kowalczyk.



Życzymy udanej zabawy sylwestrowej bez środków pirotechnicznych, ku uciesze naszych zwierząt.