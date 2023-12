Najważniejsze wydarzenia mijającego roku na Litwie

Wilno, stolica Litwy. Fot. pixabay.com / 3dman_eu (CC0 domena publiczna)

Szczyt NATO w Wilnie, rozmieszczenie niemieckiej brygady, 700-lecie pierwszej wzmianki o litewskiej stolicy oraz wybory samorządowe. Były to jedne z najważniejszych wydarzeń mijającego roku na Litwie.

Najważniejszym wydarzeniem mijającego roku był lipcowy szczyt NATO w Wilnie. "48 państw, 40 przywódców, blisko dwa i pół tysiąca delegatów, którzy wzięli udział w tym spotkaniu. Było to olbrzymie wyzwanie dla wszystkich instytucji w kraju" - mówi Polskiemu Radiu Anna Grygoić, dziennikarka litewskiego nadawcy publicznego LRT.



Jedną z najważniejszych decyzji mijającego roku było rozmieszczenie niemieckiej brygady na Litwie. Władze w Wilnie zabiegały o to od dłuższego czasu. W grudniu szefowie resortów obrony Litwy i Niemiec, Arvydas Anuszauskas i Boris Pistorius, podpisali plan, w myśl którego dyslokacja ma się rozpocząć w przyszłym roku.



Innym ważnym wydarzeniem było 700-lecie pierwszej wzmianki o Wilnie. "W związku z tym przez cały rok odbywało się tu bardzo dużo wydarzeń kulturalnych. Prawie każda premiera w teatrze, wystawa, konferencja była powiązana z tym jubileuszem" - mówi Karolina Matuszewska, pochodząca z Warszawy wileńska dziennikarka.



Zdaniem Anny Grygojć jednym z najbardziej interesujących wydarzeń w litewskiej polityce w mijającym roku były wybory samorządowe. "Swojego mera w rejonie wileńskim straciła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Polityk z ramienia tego ugrupowania piastował to stanowisko przez blisko trzydzieści lat" - przypomina dziennikarka.



Samorządem przez blisko dwie dekady kierowała Maria Rekść. Nowym merem został również Polak z Wileńszczyzny, Robert Duchniewicz, który jest członkiem Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej.