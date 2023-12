"Jak Sylwester, to tylko nad morzem!" [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Od godziny 21.00 w Amfiteatrze w Międzyzdrojach rozpocznie się miejski sylwester. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Jak Sylwester, to tylko nad morzem - mówią osoby spędzające ostatni dzień roku nad polskim wybrzeżem.

Do północy i powitania Nowego Roku pozostało niespełna 5 godzin. Na balu, plaży czy też molo - tak będą witać Nowy Rok turyści wypoczywający w Międzyzdrojach. - Chcieliśmy wyrwać się z domu. W Międzyzdrojach, nad morzem jest fajnie. Już czuje się klimat Nowego Roku. Światło, reflektory na plażę i idziemy morsować. Jest ciekawiej niż w domu.



Od godziny 21.00 w Amfiteatrze w Międzyzdrojach rozpocznie się miejski sylwester. Będzie można pobawić się przy największych hitach... i to aż do białego rana.