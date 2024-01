Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od jutra tramwajowe "jedenastki" wracają na stałą trasę. Zmiany wprowadza szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Wszystko dzięki temu, że poprawiła się sytuacja kadrowa wśród motorniczych.



Od jutra wszystkie kursy, we wszystkie dni tygodnia będą odbywały się na pełnej trasie, czyli od Ludowej na Pomorzany.



Z kolei dla tramwajowej linii nr 6 uruchomione zostaną dodatkowe kursy. To na prośbę firm działających w parku biznesowym P3 Logistic Parks. Chodziło o to, aby dostosować rozkłady

do dwuzmianowego systemu pracy.



Uruchomione zostaną dodatkowe kursy o 22:32 na trasie Gocław - pl. Rodła i o 23:03 z pl. Rodła do Zajezdna Golęcin przez Malczewskiego.