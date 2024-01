Poparzeni petardami i ranni w bójkach... Pogotowie podsumowuje Sylwestra

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Aż 375 razy wyjeżdżało w sylwestrową noc pogotowie w regionie.

To podobna liczba jak w ubiegłym roku. Zdarzały się jednak lata, gdy interwencji było nawet 600.



Najczęściej pomocy potrzebowali pacjenci pod wpływem alkoholu, którzy np. wdali się w bójkę i doznali urazów.



- Jak każdej nocy sylwestrowej niebezpieczne okazały się również fajerwerki - podkreśla Paulina Heigel rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: - Takie wezwanie otrzymaliśmy do Nawodnej w powiecie gryfińskim, gdzie urazu ręki doznał 23-letni mężczyzna, z kolei w Siemczynie wybuchające petardy spowodowały u 18-letniego chłopaka rany nóg. W dwóch przypadkach wybuchające fajerwerki doprowadziły także do urazów oczu, tego typu obrażenia odniósł 25-latek w Świnoujściu i 33-latek w Szczecinie. Podobnie było u 21-letniego mężczyzny ze Stołczyna, jednak w jego przypadku sprawcą okazał się korek od szampana...



Pogotowie podsumowało interwencje od godziny 19:00 w niedzielę 31.12.2023 r. do godziny 7:00 rano w poniedziałek 1.01.2024 r.