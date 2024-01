Zbadaj się w Nowym Roku!

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin/ Archiwum]

W Nowym Roku zadbajmy o zdrowie - apelują szczecińscy lekarze. Jak mówią przegląd naszego stanu zdrowia to najlepsze postanowienie noworoczne.

Profilaktyka to też inwestycja na przyszłość - mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie: - Apelujemy o to, aby panie robiły cytologię szyjki macicy, to bardzo ważne w prewencji raka szyjki macicy. Zapraszamy na mammografię, trzeba je robić co 2 lata, żeby mieć pełną protekcję, żeby się uchronić, bądź wykryć raka we wczesnym stadium. Panowie, również apelujemy do was, że badania PSMA również się przydają w odpowiednim wieku, a wizyta u urologa nie powinna być tematem tabu.



Jak dodaje Michał Bulsa, warto też pomyśleć o zdrowym odżywianiu i rezygnacji z używek.