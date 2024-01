Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)

13 kierowców pod wpływem alkoholu zatrzymała dziś szczecińska policja. W tym dziewięciu po północy.

Podczas długiego weekendu, który rozpoczął się 29 grudnia, w Szczecinie nie doszło do żadnego wypadku, były za to 42 kolizje.



Policjanci zatrzymali też dwóch kierowców, którzy złamali sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.



Dziś kontrole na drogach skupiają się na kontroli trzeźwości kierujących, prędkości z jaką się poruszają i na sprawdzaniu przestrzegania przepisów w rejonach przejść dla pieszych.



Wzmożone kontrole potrwają do końca dnia.