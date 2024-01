Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zimna woda i styczniowa aura im nie straszna. Nad szczecińskim jeziorem Głębokim kilkudziesięciu morsów powitało nowy rok wspólną kąpielą.

Według amatorów morsowania, zimna woda ma polepszać odpowiedź układu odpornościowego w przypadku infekcji i przyspieszać regeneracje po wysiłku.



- Morsuję, bo to jest bardzo dobre dla zdrowia. Regeneracja tkanek, komórek, całego organizmu. Nowy rok nie można sobie lepiej wymyślić - mówi morsująca kobieta.



Woda ma około 3 stopni. Woda jest w sam raz, a morsem może zostać każdy, dla zdrowia i urody - mówi Ireneusz Kowieski, prezes Szczecińsko-polickiego klubu Morsy



Uczestnicy noworocznej kąpieli w jeziorze Głębokim podkreślają, że oprócz walorów zdrowotnych, jest to okazja do spędzenia czasu w miłym towarzystwie i przyjaznej atmosferze.