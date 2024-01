"To jest pierwsza od wielu lat nowa miejscowość w naszym regionie" [ZDJĘCIA]

Kilkanaście domów jeszcze bez kanalizacji, ale za to z bliskim dostępem do morza. Tak w poniedziałek 1 stycznia wygląda nowa miejscowość na mapie województwa zachodniopomorskiego, czyli Dreżewo Morskie.

To wieś, która położona jest na skraju lasu obok drogi wojewódzkiej nr 102.- To jest pierwsza od wielu lat nowa miejscowość w naszym regionie - przyznaje wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Dla wszystkich Polaków dziś to absolutnie normalny pierwszy dzień nowego roku, a dla ludzi, którzy tu mieszkają i już tu zainwestowali, którzy w przyszłości być może będą chcieli mieszkać, to jest historyczne wydarzenie. To jest fajne miejsce, w którym najprawdopodobniej ludzie będą wychowywać swoje dzieci, bawić się. Będą mieć swoje sukcesy, swoje porażki. Fajnie jest, żeby takie miejsca powstawały dla ludzi, którzy będą tu mieszkać, bo to będzie najważniejsze miejsce w ich życiu.Dreżewo Morskie leży w pobliżu miejscowości Pustkowo znajdującej się na trasie z Pobierowa do Trzęsacza. W prostej linii od Morza Bałtyckiego dzieli ją niecały kilometr.