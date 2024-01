Jest nowa miejscowość, ale pozostaje problem

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Kilkanaście domów jeszcze bez kanalizacji, ale za to z bliskim dostępem do morza. Tak dziś wygląda nowa miejscowość na mapie województwa zachodniopomorskiego, czyli Dreżewo Morskie. To wieś, która położona jest na skraju lasu obok drogi wojewódzkiej nr 102. Sporą bolączką nowej miejscowości jest jednak droga dojazdowa do niej - mówią mieszkańcy pobliskiego Dreżewa.

Dreżewo Morskie leży w pobliżu miejscowości Puszczykowo znajdującej się na trasie z Pobierowa do Trzęsacza. W prostej linii od Morza Bałtyckiego dzieli ją niecały kilometr. Dodają, że chodzi o ponad kilometrowy, dziurawy łącznik będący dziś w opłakanym stanie. - Ludzie na razie przyjeżdżają tu w sezonach, ale z tego, co słyszałam, niektórzy mają się tu osiedlić. Jeśli będą należeli do naszego sołectwa, to muszą mieć dojazd na zebrania, bo to w naszej wsi będą zebrania. Mam nadzieję, że dzięki tej miejscowości, droga Dreżewo Morskie będzie w lepszym stanie. Nie liczę, że już teraz, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości na pewno - mówią mieszkańcy.