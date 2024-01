Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobra wiadomość dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Linia tramwajowa nr 11 wróciła na swoją stałą trasę.

To też oznacza, że już od dziś przez wszystkie dni tygodnia jedenastka kursować będzie od Pomorzan do pętli Ludowa. I to bez zmiany częstotliwości kursowania.



Korekty w rozkładzie jazdy pojawiły się także na linii tramwajowej nr 6.