Najnowocześniejszy sprzęt trafił do szpitala w Białogardzie [ZDJĘCIA]

Do białogardzkiego szpitala trafiło ramię C RTG, które doskonale sprawdza się podczas zabiegów, które wymagają obrazowania w czasie operacji.

Wykorzystywane będzie na bloku operacyjnym, będzie szczególnie przydatne w przypadku operacji ortopedycznych. To już kolejny nowoczesny sprzęt, który trafił do placówki dzięki wsparciu środków z powiatu.



W tym roku do szpitala trafiło już ponad 5 mln złotych - mówi Piotr Pakuszto, starosta białogardzki.



- Diagnostyka w szpitalu powiatowym jest coraz lepsza. Trzymamy się tego, że pacjenci będą u nas się badać. Mamy laparoskopię i gastroskopię na bardzo wysokim poziomie, mamy nowoczesne rentgeny, tomograf. Wydaje się, że szpital powiatowy tak właśnie powinien być wyposażony - mówi Pakuszto.



RTG kosztowało 300 tysięcy złotych. 200 tys. zł pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości, resztę dołożył powiat z własnych środków.