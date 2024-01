Poseł PO: po latach rządów PiS przyszło nam do naprawy m.in. mediów publicznych

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zmiany w sądownictwie czy też w mediach publicznych, to obecnie jedne z priorytetowych zadań nowej koalicji parlamentarnej - przyznał w "Rozmowie pod krawatem" Radia Szczecin poseł Platformy Obywatelskiej Patryk Jaskulski.

W jego ocenie, szczególnie w obszarze mediów sytuacja jest mocno skomplikowana.



- Tak naprawdę, po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, przyszło nam do naprawy kilku obszarów, m.in. mediów publicznych. Szukamy furtki na taką interpretację prawa oraz wprowadzenie takich rozwiązań, które są zgodne z prawem. Dziś mamy taki system prawny, tak zawiły i tak skomplikowana jest ta sytuacja, że musieliśmy się posłużyć kodeksem spółek handlowych - mówi Jaskulski.



W ocenie Patryka Jaskulskiego, ostateczna interpretacja przepisów prawa w tym zakresie należeć będzie do sądów i do prokuratury.