Nowe połączenia z lotniska w Goleniowie

Ponad pół miliona pasażerów chce w tym roku obsłużyć lotnisko w Goleniowie.

To wynik, jaki ostatnio udało się uzyskać w 2019 roku, czyli przed wybuchem pandemii. W kolejnych liczba pasażerów - z powodu wprowadzanych restrykcji - spadała.W tegorocznej siatce połączeń pojawią się nowości, będzie też powrót starych. Lotnisko pracuje też nad wakacyjnymi czarterami - uruchomi pierwsze w Polsce turystyczne z Austrii.To po rekomendacji austriackich biur podróży, które przeanalizowały, że turyści chętniej wybierają polskie wybrzeże niż np. Włochy czy Hiszpanię - mówi rzecznik goleniowskiego lotniska Krzysztof Domagalski.- Informacje jakie otrzymaliśmy, to ze względu na to, że w tym okresie czasu na południu Europy temperatury są coraz wyższe. Często przekraczają 40, a nawet sięgają 50 stopni Celsjusza. Ten pobyt staje się uciążliwy dla osób, które nie są przyzwyczajone do tego typu klimatu - mówi Domagalski.W marcu do rozkładu wrócą loty do Krakowa i Dublina. Pod koniec kwietnia startują czartery do tureckiej Anatlyi, a od czerwca do Burgas w Bułgarii.