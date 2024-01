Dietetycy układają menu w stargardzkim szpitalu

Ze szpitalnego jadłospisu. Fot. SPWZOZ Stargard. Ze szpitalnego jadłospisu. Fot. SPWZOZ Stargard.

Dania zgodne nie tylko z wymaganiami diety, ale także indywidualnym gustem i oczekiwaniami serwuje pacjentom kuchnia szpitala w Stargardzie.

Program „Dobry posiłek”, obowiązuje na oddziałach stargardzkiego szpitala do połowy roku. W ramach programu zwiększono również w ciągu dnia częstotliwość posiłków podawanych pacjentom.



Nad optymalnym modelem żywienia czuwają też dietetycy. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ przyznaje, że wprowadzony właśnie eksperyment można uznać za udany. - To pilotażowy program z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, którego celem jest polepszenie jakości wyżywienia pacjentów. W ramach umowy otrzymujemy stawkę za osobodzień i jest to kwota 25 zł i 62 grosze. Są to środki, które mają poprawić jakość żywienia.



W ocenie Marty Bubacz, kierownik szpitalnej kuchni, wprowadzone w jadłospisie zmiany zostały pozytywnie przyjęte. - Dostaje sygnały od pacjentów. Są diety dla większości pacjentów, ale również diety pod kątem indywidualnym, żeby jeszcze bardziej udoskonalać się i dostosowywać pod prośby pacjentów - tłumaczy Bubacz.



Żywieniowy pilotaż w szpitalu potrwa do końca czerwca.