Darmowe autobusy w Kołobrzegu dla miejscowych

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg wprowadzi darmowe przejazdy miejskimi autobusami. Będą mogli z nich skorzystać mieszkańcy miasta.

Dotychczas bezpłatnie miejskimi autobusami mogły poruszać się dzieci do 6. roku życia, młodzież ucząca się w kołobrzeskich szkołach, seniorzy, a także osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Władze miasta chcą, by z darmowych przejazdów mogli korzystać także wszyscy posiadacze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.



Prezydent Anna Mieczkowska mówi, że bilety nadal obowiązywać będą jednak turystów.



- Widzimy, że 80 procent płatnych przejazdów odbywała się w sezonie letnim, co oznacza, że to głównie turyści kupowali bilety i oni będą musieli je kupić nadal, bo to wielki przywilej, który jako samorząd miasta kierujemy do mieszkańców naszego miasta.



Michał Jaczyński, prezes Komunikacji Miejskiej mówi, że takie rozwiązanie ma zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.



- Darmowa komunikacja miejska ma zachęcić do tego, żeby ruch kołowy indywidualnych pojazdów w Kołobrzegu był jak najmniejszy - dodaje Jaczyński.



Statystyki pokazują, że miejska spółka przewozi rocznie 2,5 mln pasażerów, natomiast większość z nich już teraz korzystała z darmowych przejazdów. Według szacunków miasto dopłaci do darmowych przejazdów milion złotych.