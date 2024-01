Mieszkańcy Świnoujścia rozliczają nowy rząd i zapowiadają protest

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Będziemy protestować i to tak, że nikt się nie spodziewa - mieszkańcy Świnoujścia z nowym rokiem zaczynają rozliczać nowy rząd z przedwyborczych obietnic. A konkretnie z jednej - otwarcia ulicy Ku Morzu, którą były wojewoda zamknął ze względu na zagrożenie terrorystyczne sąsiadującego z drogą terminalu LNG.

Mamy nowy rok, nowy rząd, a problemy te same, mówią mieszkańcy Świnoujścia, którzy już od dziewięciu miesięcy mają odcięty dostęp do latarni morskiej, fortów i plaży w dzielnicy Warszów.



- Obecnie rządzący zapowiadali, że drogę otworzą kilka dni po objęciu władzy - przypomina Dariusz Krzywda, mieszkaniec dzielnicy Warszów. - Strefa dalej funkcjonuje. Mamy styczeń i wciąż całkowity brak dostępu do jedynych miejsc rekreacji i wypoczynku w prawobrzeżnej części Świnoujścia.



A jeśli reakcja nowych rządzących nie będzie szybka, szybko zorientują się, że to błąd, bo mobilizacja w Świnoujściu już trwa - mówi Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. - Kolejny list do premiera, kolejna petycja, najprawdopodobniej protest w przyszłym tygodniu przed Urzędem Wojewódzkim. Być może trwały będzie polegał na blokowaniu tego urzędu przez dłuższy czas.



Jedyny głos w sprawie zajął poseł Jarosław Rzepa. - Obok, kilkadziesiąt kilometrów dalej jest Baltic Pipe, żadnej szczególnej ochrony nikt do tej pory nie wprowadził. Panie premierze, mieszkańcy Warszowa w Świnoujściu oczekują, że droga Ku Morzu w tym mieście zostanie dla nich otwarta - powiedział Rzepa.



O komentarz w temacie nowego wojewodę poprosimy w środę - po poświątecznym otwarciu Urzędu Wojewódzkiego.