Nowa miejscowość w regionie przyciąga z Wielkopolski

Kilkanaście domów jeszcze bez kanalizacji, ale za to z dostępem do morza. Tak wygląda nowa miejscowość na mapie naszego regionu, czyli Dreżewo Morskie.

To osada, która położona jest na skraju lasu obok drogi wojewódzkiej numer 102. Stworzona została głównie przez osoby przybyłe na Pomorze Zachodnie z odległych terenów Polski - mówi sołtys pobliskiego Dreżewa Krzysztof Kolanek. - Są to mieszkańcy, którzy przyjeżdżają do nas w okresie letnim, ale rozmawiałem też z małżeństwem z Wielkopolski, które niebawem będzie tu mieszkać na stałe. Dlatego liczymy, że część mieszkańców, która ma tu domy, osiedli się na stałe.Dreżewo Morskie leży w pobliżu miejscowości Pustkowo. W prostej linii od morza dzieli go niecały kilometr.