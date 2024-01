Miejskie promy w Świnoujściu z drugim życiem? Na razie jest problem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bunkierka, pływająca dyskoteka, a może hotel na wodzie? Możliwości jest wiele, wielki jest też potencjał, ale gorzej z zainteresowaniem. Chodzi o sprzedaż miejskich promów ze Świnoujścia, które od czerwca ubiegłego roku eksploatowane są znacznie mniej, niż przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

Miejskie promy w Świnoujściu być może będą miały drugie życie. Tak przynajmniej zakłada samorząd Świnoujścia. - Trzy z ośmiu jednostek, które do niedawna były jedynym środkiem transportującym mieszkańców między wyspami, mają trafić do sprzedaży - mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor ZDM. - Karsibór IV już od dłuższego czasu jest wycofany z eksploatacji i czeka na sprzedaż. Jest bardzo duża powierzchnia, może być to miejsce użyte pod kilka domków kempingowych na wodzie z całą infrastrukturą, jaka jest wewnątrz. Jeśli znalazłby się kontrahent, można robić tam dyskoteki na świeżym powietrzu.



Ale zainteresowanie jednostkami jest niewielkie, a gdy nie wiadomo, o co chodzi... wiadomo, że o pieniądze. - Od co najmniej trzech lat trwały próby zbadania rynku i poszukiwania potencjalnych kupców. Zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie jednostki na wodzie, niesie ze sobą określone koszty i pewnie dlatego do tej pory nie znaleźliśmy chętnego - dodaje Paweł Szynkaruk.



Promy, jeśli nie znajdą nabywcy, zostaną wydzierżawione, a póki co są zacumowane przy miejskim nabrzeżu.