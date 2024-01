Dzięki nielegalnemu hazardowi zarobili 480 mln zł

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zorganizowana grupa przestępcza stanie przed sądem. Odpowie za organizowanie nielegalnych gier hazardowych.

Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Na ławie oskarżonych zasiądzie 20 osób. Działali od 2013 roku na terenie całego kraju.



Część osób miała organizować lokale w których instalowano automaty. Później zastąpiły je komputery. Lokale w których urządzano gry funkcjonowały jako kafejki internetowe. Grupa przestępczą działalność prowadziła w ponad 200 lokalach na terenie całego kraju.



Sprawcy zawierali fikcyjne umowy cywilne, by ukryć dochody z gier. Zarobili w ten sposób 480 milionów złotych.



Śledczy ujawnili też dwa magazyny, w których znajdowały się między innymi automaty i komputery wykorzystywane do urządzania gier hazardowych.



Ośmiu oskarżonych trafiło do tymczasowego aresztu. Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.