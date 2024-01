Miasto nie ma jak odzyskać blisko 200 mln zł od dłużników

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto nie ma narzędzi do odzyskania pieniędzy do dłużników. Chodzi o lokatorów szczecińskiego Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Zadłużenie jest ogromne, a jedyny program odpracowywania długu nie działa w Szczecinie od kilku lat. I nie ma planów by go reaktywować.



Chodzi o program "Odpracuj dług", który realizował ZBiLK, Powiatowy Urząd Pracy i Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dłużnicy byli zatrudniani w spółkach, a jedna trzecia ich zarobków była przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec miasta. Zainteresowanie programem malało z każdym rokiem, dlatego został wygaszony.



Jak informuje zastępca prezydenta Szczecina Anna Sztkowska, to między innymi z powodu dobrej sytuacji na rynku pracy czy lepszego socjalu, gwarantowanego przez państwo.



Dla porównania, w 2010 roku pracę podjęło 243 dłużników, dzięki temu miastu udało się odzyskać 43 tysiące złotych, w 2017 r. chętnych do odpracowania pieniędzy było już tylko trzech.



Teraz dłużnikom miasto może zaoferować spłatę na raty, a jeżeli to nie przynosi efektów, wszczynane jest postępowanie windykacyjne.



Do odzyskania jest astronomiczna kwota. Obecnie wynosi ona ponad 191 mln złotych. Mimo, że zadłużenie minimalnie spada, to zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska jasno informuje: ponad 132 mln złotych to pieniądze nie do ściągnięcia.