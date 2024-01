CBŚP i Żandarmeria Wojskowa przejęły fabrykę środków anabolicznych

Fot. Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie

Grupę przestępczą produkującą podrobione leki rozbiło Centrale Biuro Śledcze Policji i Żandarmeria Wojskowa ze Szczecina.

Zatrzymano 12 osób, w tym dwóch żołnierzy. Zatrzymania odbyły się 19 grudnia, na terenie sześciu województw, także zachodniopomorskiego. W działaniach brali udział biegli z Polskiej Agencji Antydopingowej.



Członkowie produkowali leki, później wprowadzili je na rynek - mówi major Tomasz Zygmunt, rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.



- Łącznie przeszukaliśmy 31 miejsc. Zatrzymanych zostało 12 osób, z czego względem czterech sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wśród zatrzymanych było dwóch żołnierzy. Natomiast jeśli chodzi o środki, które zostały zastosowane tymczasowego aresztu, one zostały zastosowane względem tylko osób cywilnych - mówi Zygmunt.



W Szczecinie śledczy zabezpieczyli linię produkcyjną do substancji dopingowych dla sportowców.



- Wszystkie środki, które zostały ujawnione w wyniku czynności przeszukania, zostały zabezpieczone. Były to podrobione farmaceutyki w postaci środków anabolicznych, fiolki z cieczą do iniekcji, blistry z tabletkami, kapsułki sterydowe, półprodukty do wytwarzania środków anabolicznych - mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.



Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonego mienia wyniosła ponad 2 mln złotych.



12 osób usłyszało zarzuty, cztery trafiły do tymczasowego aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy.