"Epsilon" dotarł do Gryfii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwa dokowanie promu "Epsilon" w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Statek jest już w największym doku numer 5.

Dokowanie potrwa około pięciu godzin - mówi Amarendra Roy z zarządu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.



- Pięć godzin samej operacji, bo to jest gabaryt, ciężary. W związku z tym powoli się podnosi. Zanurzony był wcześniej i go ciągnęliśmy, postawiliśmy na bloki i powoli się w tej chwili podnoszą. Wtedy będzie trochę schnięcia, aż wszystkie wody wypłyną i będzie można na ten statek pójść - mówi Roy.



Na burtach promu "Epsilon" pojawi się napis Unity Line.



- To są proste litery, tylko produkowane są wielkie szablony i będziemy je malować. Trochę wyczyścimy, dodamy koloru i pudrujemy, żeby ładnie wyglądało - mówi Roy.



Prom ma wejść na linię Świnoujście-Trelleborg w połowie stycznia.