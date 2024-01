Kolejny stargardzki Gryfik zdewastowany [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szesnaście rzeźb - Gryfików - tworzy od jesieni ubiegłego roku ścieżkę historyczno-edukacyjną przygotowaną z myślą o turystach. Tuż po jej otwarciu, jedna z figurek została pomazana farbą. Teraz ktoś próbował swoich sił na kolejnej - prawdopodobnie podczas noworocznej, miejskiej imprezy.

Biorąc pod uwagę ślady, figurkę Gryfika potraktowano serią kopnięć. Grzegorz Grabowski, funkcjonariusz Straży Miejskiej przyznaje, że trudno przypilnować je wszystkie.



- Nie jesteśmy w stanie przy każdym stać, bo mamy też inne zadania. Ale zwracamy uwagę bardzo często na to. No niestety, wandalizm nie ma końca - przyznaje.



Joanna Fijałkowska ze se stargardzkiego muzeum nie ukrywa, że ciężko rozpocząć rok ze świadomością kolejnej dewastacji.



- To jest bardzo smutne. Drugi Gryfik przegrał niestety z wandalami. Tym razem oberwało się naszemu Gryfikowi Augustianinowi przy ulicy Bolesława Chrobrego. Jest na pewno w stanie mocno niepionowym. To wynik imprezy sylwestrowej, ale nie jego własnej. Postaramy się mieć oko na nasze Gryfiki. Na pewno więcej jest osób, którym zależy na tym, żeby nie niszczyć mienia. Natomiast są też niestety takie osoby, którym to przeszkadza - powiedziała Fijałkowska.



Mimo przykrych doświadczeń, inicjatorzy projektu zapowiadają poszerzenie ścieżki edukacyjnej o kolejne Gryfiki. Mając nadzieję, że zarówno stare, jak i nowe figurki zostaną uszanowane w publicznej przestrzeni miasta.