Ulica Morska w Stargardzie zostanie przebudowana [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Stargardzka ulica zyska nowe chodniki, jezdnię oraz przystanek autobusowy. Koszt przebudowy tego odcinka wyniesie 230 tys. zł.

Nowe chodniki oraz jezdnię zyska ulica Morska w Stargardzie. To odcinek drogi, który umożliwia wyjazd z miasta w kierunku Małkocina - już w obrębie sąsiadującej z miastem Gminy Stargard. Odcinek drogi w peryferyjnej dzielnicy obecnie jest w fatalnym stanie.



Jej remontu mieszkańcy domagali się od dłuższego czasu. Zniszczona nawierzchnia zamienia się w tor przeszkód, szczególnie po opadach deszczu. Wybrano już wykonawcę, który zajmie się przebudową tego odcinka drogi. Przy Morskiej przybywa mieszkańców osiedlających się w nowych domach jednorodzinnych. Rośnie z tego powodu liczba aut i pieszych.



Szczególnie brakuje tutaj chodnika i zjazdów z ulicy do części budynków, a także miejsc postojowych w pasie drogi. Katarzyna Grzesiak ze stargardzkiego Urzędu Miejskiego informuje, że mieszkańcy w pierwszych dniach nowego roku doczekają się remontu.



- Kolejna inwestycja, tym razem na części ulicy Morskiej i Widokowej. Mieszkańcy zyskają nowy chodnik, przystanek autobusowy, a dla kierowców będzie korekta skrzyżowania. To znacznie upłynni ruch. Całość uzupełni odpowiednie oznakowanie i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace tam zakończą się już wiosną - powiedziała Grzesiak.



Bezpieczeństwo przy ul. Morskiej poprawić ma szczególnie nowy przystanek autobusowy z wygodnym dojściem dla mieszkańców.



W tym roku kontynuowana będzie budowa kolejnych odcinków Północnej Obwodnicy Miasta, dalsza przebudowa ulic w dzielnicy Kluczewo oraz modernizacja dróg na Starówce. Na rozpoczęcie prac remontowych, które ujęto w tegorocznym budżecie miasta, czekają też m.in. mieszkańcy ulic Alei Żołnierza i Bocznej, oraz Warzywnej i Pogodnej.