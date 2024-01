Mieszkańcy spalonej kamienicy czekają na ekspertyzę budowlaną

Do piątku czekamy na ekspertyzę budowlaną, która pozwoli nam określić plan działania na najbliższe tygodnie - mówi zarządca spalonej kamienicy na rogu ulic 5 Lipca i Tarczyńskiego w Szczecinie.

Część mieszkańców po świątecznym pożarze wróciła już do swoich mieszkań - choć nie wszyscy.- Wciąż czekamy na ekspertyzę stanu technicznego budynku, która pozwoli nam określić koszty i zakres prac remontowych. Powinna pojawić się do piątku - mówi zarządca kamienic przy ul. 5 Lipca i Tarczyńskiego w Szczecinie.Budynek uległ zniszczeniu podczas pożaru w nocy z pierwszego na drugi dzień świąt. Kamienica od strony ulicy Tarczyńskiego nie ma dachu. Mieszkania zostały zalane i nie nadawały się do użytku. Podczas akcji ewakuowano 40 osób, większość z nich schroniła się u bliskich i rodziny.W środę 27 grudnia odbyły się oględziny kamienicy i ocena jej stanu technicznego, które pozwoliły lokatorom na nowo wprowadzić się do swoich domów. Jednak nie wszystkim, ponieważ nadal kilka mieszkań nie nadaje się do użytku, bo wciąż nie można uruchomić tam instalacji elektrycznej.Zarządca kamienicy podkreśla, że "planuje jak najszybszy remont" a dokładny plan działania będzie sporządzony po ekspertyzie.