Z sieciówką nie pojedziemy pociągiem regionalnym

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pociągami regionalnymi nie pojedziemy już na „sieciówkach” komunikacji miejskiej w Szczecinie. Wygasła umowa między Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a spółką Polregio. Obowiązywała do końca roku, do tej pory nie udało się wynegocjować nowej.

Jak informuje rzecznik ZDiTM-u w komunikacie przesłanym do naszej redakcji: „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że do ostatnich dni liczył na pozytywne załatwienie sprawy tak, aby komunikacja działała w poprzednio ustalonej formie. ZDiTM jak co roku był otwarty na rozmowy, wysyłając stosowne zapytania do organizatora z prośbą o wycenę usługi. Niestety ZDiTM otrzymał pod koniec grudnia 2023 r. pismo informujące, że umowa na komunikację zastępczą stanowiącą alternatywę dla autobusów i tramwajów realizowaną przez pociągi „Polregio” nie została przedłużona”.



W ramach współpracy można było na biletach okresowych podróżować pociągami Polregio w ramach granic miasta.



Jak informuje portal "wSzczecinie.pl", „Dla pasażerów szykowana jest nowa propozycja, związana z wdrażaniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, ale trzeba na nią poczekać.”