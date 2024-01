Rekordowy rok w terminalu LNG

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To był rekordowy rok dla przeładunków gazu w terminalu LNG w Świnoujściu. Do gazoportu przypłynęło prawie 5 milionów ton skroplonego gazu.

Największe dostawy był ze Stanów Zjednoczonych i Kataru. Przedostatnią dostawę obsługa gazoportu rozładowała w wigilię mówi Iwona Dominiak, rzecznik Gaz Systemu.



- W ubiegłym roku 2023 terminal pracował bardzo intensywnie i jest to kolejny rekordowy rok pracy. Dlatego w 2023 roku przyjęliśmy 62 dostawy, które dają w sumie 268 obsłużonych statków od początku funkcjonowania terminalu - mówi Dominiak.



W gazoporcie załadowano też rekordową ilość LNG na cysterny. Było to 8500 cystern.



- Dzięki ich pracy i zwiększonej mocy cywilizacyjnej obiektu do polskiego systemu przesyłowego zostało przesłane 6,4 mld metrów sześciennych gazu terminala w Świnoujściu - dodaje Dominiak.



To był pierwszy rok, gdy do Polski nie trafił gaz ze Wschodu.