Mieszkańcy w Świnoujściu czekają na spełnienie przedwyborczej obietnicy, jest deklaracja wojewody

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowy wojewoda zachodniopomorski deklaruje, że jeszcze w tym tygodniu podejmie dialog z mieszkańcami dzielnicy Warszów w Świnoujściu, którzy czekają na spełnienie przedwyborczych obietnic koalicji, czyli otwarcie ul. Ku Morzu przy terminalu LNG.

Konkretnych deklaracji ze strony nowego wojewody zachodniopomorskiego - Adama Rudawskiego - nie ma. Jest za to chęć współpracy. - Od pierwszego dnia urzędowania wiem o problemie w Świnoujściu i o tzw. strefie ochronnej, która utrudnia życie mieszkańcom oraz turystom. Zajmuję się tym tematem. Już w najbliższy piątek spotykam się z przedstawicielami przedsiębiorców, mieszkańców oraz Rady Miasta, żeby porozmawiać na ten temat, ponieważ bardzo zależy mi, żeby rozwiązać ten problem - powiedział Rudawski.



Od przebiegu tej rozmowy, a raczej jej końcowych ustaleń, będzie zależało, czy mieszkańcy Świnoujścia podejmą kolejną akcję protestacyjną. - Wśród mieszkańców te emocje są coraz większe i niewykluczone jest to, że lada moment wyciągniemy te same banery, bo zaraz się okaże, że te hasła, które nieśliśmy na banerach, co do tego, że mieszkańcy zostali oszukani, być może również teraz będą one aktualne - mówi jeden z mieszkańców.



Świnoujścianie zapowiadają, że jeśli droga nie zostanie otwarta, z banerami pojawią się w Szczecinie.