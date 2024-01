Co zrobić z choinką? Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że tak można

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińscy urzędnicy zachęcają, jak każdego roku, do wyrzucenia naturalnej choinki przed śmietnikiem. Drzewka muszą być pozbawione ozdób, lampek i folii.

- Pozostawione przy pojemnikach na odpady komunalne żywe drzewka będą zabierane przez firmy, z którymi miasto ma podpisaną umowę na wywóz śmieci - mówi Paulina Łątka, z Urzędu Miasta w Szczecinie. - Najlepiej choinkę, drzewko wystawić w okolicę pojemników na śmieci czy wiaty śmietnikowej, do której na co dzień wyrzucamy śmieci. Najlepiej przy pojemniku na bioodpady, ponieważ taka choinka naturalna właśnie jest traktowana jako jeden z bio odpadów.



Nie wszyscy mieszkańcy Szczecina wiedzą, że żywą choinkę można zostawić pod śmietnikiem przy bloku, w którym mieszkają. - Do końca marca można wyrzucać te choinki pod śmietnikami, które są pod blokami. Przekażę sąsiadom. Nie miałoby to sensu pakowanie starej choinki do samochodu, wywożenie jej gdzieś w jakieś dziwne miejsce, więc jak najbardziej jest to chyba jedyna możliwość. Co się robi z żywą choinką? Najlepiej do odpadów zielonych albo wywieźć - mówią mieszkańcy.



Choinki będą odbierane w tym samym terminie co bioodpady, czyli raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Drzewka wywożone będą do końca marca.