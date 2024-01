Ma być nowym dyrektorem Lasów Państwowych. Był szefem w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Witold Koss zostanie nowym Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych - w latach 2007-15 był dyrektorem regionalnym instytucji w Szczecinie, w kampanii wyborczej pojawił się na jednym z wieców lidera PO.

Witold Koss to - jak mówił o nim premier Donald Tusk - znany leśnik. Jak dodał szef rządu, dopełnienie formalności w sprawie zmiany szefa LP ma potrwać kilka dni w związku z tym, że najpierw trzeba odwołać obecnego dyrektora Józefa Kubicę, który jest też radnym sejmiku województwa śląskiego. W najbliższych dniach ma się odbyć sesja, której jedynym punktem ma być odwołanie urzędnika.



Premier Tusk mówił, że od nowego dyrektora będzie oczekiwał "społecznej kontroli" nad tym, co się dzieje w lasach. Dodał, że "lasy to święta rzecz", w których gospodarka leśna nie powinna być priorytetem.