Ważna inwestycja dla mieszkańców Marianowa

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin/Archiwum]

Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Marianowie na półmetku. W projekcie inwestycji o wartości blisko pięciu milionów złotych z rządowym dofinansowaniem przewidziano m.in. salę widowiskową.

Obiekt wznoszony jest w miejscu działającego dawniej Gminnego Ośrodka Kultury. Założenie jest takie, by nowe centrum sprzyjało integracji mieszkańców gminy. Danuta Ankutowicz, wójt Marianowa przyznaje, że na co dzień będzie to miejsce spotkań i wielu wydarzeń.



- Nie mieliśmy takiego obiektu, żeby można było zrobić większe imprezy, spotkania integracyjne dla mieszkańców. Ponieważ budynek jest jednopiętrowy z poddaszem użytkowym, tego miejsca jest dużo i również zaplanowaliśmy, że tu się będzie mieściła biblioteka gminna. Piękna przestrzeń nowoczesnej biblioteki i sądzę, że ona też jeszcze przyciągnie więcej czytelników i więcej użytkowników - powiedziała Ankutowicz.



Z kolei sala widowiskowa pomieścić ma około stu osób. Zaplanowano tu również niekonwencjonalne formy działalności.



- Jeszcze tu też będzie inkubator kuchenny dla kół gospodyń wiejskich. Tu będą miały możliwości. Mieszkańcy są bardzo aktywni i wiem, że będą mieć też wiele pomysłów i propozycji, żeby to miejsce wykorzystywać - dodała Ankutowicz.



W budynku rozpocznie także działalność pierwszy w gminie Klub Seniora. Otwarcie Wiejskiego Centrum Kultury w Marianowie zaplanowano na czerwiec tego roku.