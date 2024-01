Nowy dok dla Gryfii jeszcze w tym kwartale [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W najbliższych dwóch miesiącach zostanie zwodowany pierwszy blok nowego doku budowanego dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Dok powstaje w miejscu, gdzie była pochylnia Odra Nowa. Buduje go Stocznia Szczecińska Wulkan. Będzie się składał z trzech bloków, które zostaną połączone na wodzie. W sumie nowy dok dla Gryfii będzie miał 235 metrów długości i 47 m szerokości.



Morska Stocznia Remontowa Gryfia czeka na nowy dok - mówi Amarenda Roy z zarządu stoczni. Przyznaje, rok 2023 był bardzo udany dla stoczni.



- Z mojego punktu widzenia to był bardzo dobry rok. Mieliśmy dużo pracy, od początku roku prawie do końca. Jeśli chodzi o dok numer 5, to bym powiedział, że było 100% obciążenia. Nie miałem żadnych luzów. Plany wykonaliśmy nawet z nawiązką. Zobaczymy jaki będzie wynik, bo sama sprzedaż to nie jest wynik, są różne inne rzeczy, które muszę uwzględnić. Zakładam, że będzie dodatni wynik - mówi Roy.



Nowy dok ma być gotowy w tym roku.