Polski bohater upamiętniony podczas Rajdu Dakar [ZDJĘCIA]

Pochowany w Szczecinie bohater zostanie upamiętniony podczas Rajdu Dakar. Chodzi o generała Aleksandra Litwinowicza.

Jego wizerunek na swoim kasku i motocyklu będzie miał aktualny mistrz Polski Bartłomiej Tabin. Współpracę z nim nawiązał szczeciński Instytut Pamięci Narodowej.



Bartłomiej Tabin będzie jeździł z wizerunkiem Litwinowicza także na kolejnych zawodach.



- Jest to dla mnie osobiście wspaniałe wyróżnienie. Z dalszych planów na rok 2024, chciałbym dalej upamiętniać i przypominać wizerunek generała Litwinowicza, jak również fakt odzyskania przez Polskę niepodległości - mówi Tabin.



Bartłomiej Tabin, choć nie pochodzi ze Szczecina, to czuje się związany z Pomorzem Zachodnim.



- Większość moich zmagań odbywa się w pobliżu Szczecina. Startuję też z kolegami, którzy są miejscowymi zawodnikami. Czuję rosnącą więź z tym szczecińskim terenem, lokalną społecznością, jak również wspaniałą historią przypominającą nam losy generała Litwinowicza - mówi Tabin.



Najsłynniejszy na świecie rajd startuje już w najbliższy piątek. Potrwa do 16 stycznia. Ścigać się będzie w nim 20 Polaków.



Aleksander Litwinowicz to bohater odzyskania przez Polskę niepodległości, intendent 1 kompanii karowej, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego, szef Administracji Armii. Po wojnie gen. Litwinowicz osiadł w Szczecinie, zmarł w 1948 roku, pochowany jest na Cmentarzu Centralnym.