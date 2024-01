Miliony na pilotażowy program. Samorządy mogą wnioskować [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trzy miliony złotych mogą trafić do samorządów naszego regionu na realizację programu "EkoOświetlenie".

To projekt pilotażowy w 70 procentach finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - mówi prezes funduszu Marek Subocz. - Do 12 stycznia samorządy, również związki międzygminne, mogą aplikować o te środki na wymianę starych źródeł energii, a więc chociażby oprawy lamp. Ale także w ramach tego programu mogą tworzyć nowe punkty oświetleń, chociażby zasilane naturalnymi źródłami energii, a więc tzw. lampy hybrydowe na fotowoltaikę czy też również na wiatraki.



Wsparcie finansowe dla samorządów, w tym programie, to maksymalnie 350 tysięcy złotych.