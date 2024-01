Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trzy miliony złotych trafić mogą do samorządów naszego regionu na realizację programu "Eko Przystanek".

To projekt pilotażowy w 70% finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - mówi prezes funduszu Marek Subocz.



- Jednostki samorządu terytorialnego dzięki temu dofinansowaniu będą mogły albo wyremontować stare przystanki, albo postawić nowe. Oprócz tego można doświetlić te przystanki - to jest bardzo ważne dla mieszkańców. Oczywiście można ten przystanek odpowiednio zagospodarować, na przykład, zielonymi zasadzeniami - mówi Subocz.



Wsparcie finansowe dla samorządów w tym programie to maksymalnie 200 tysięcy złotych.