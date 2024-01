Jak mieszkańcy Szczecina oceniają komunikację miejską? "Jest jedną z lepszych w Polsce" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zgodnie z założeniami "planu naprawczego" zatrudniono więcej motorniczych. Pytamy mieszkańców, jak oceniają tę zmianę.

Kryzys komunikacyjny w Szczecinie został zażegnany - tak przynajmniej wynika z opinii mieszkańców podróżujących na co dzień szczecińskimi tramwajami.



We wrześniu ubiegłego roku pasażerowie borykali się z licznymi "niewyjazdami", skróconymi trasami poszczególnych linii oraz ograniczonym rozkładem jazdy. Powodem cięć był brak motorniczych i niskie płace.



Dziś sytuacja się poprawiła, "niewyjazdów" jest mniej, a tramwaje kursują zgodnie z rozkładem - powiedzieli nam mieszkańcy Szczecina.



- Teraz jest super. Codziennie jeżdżę do pracy i jest wszystko git. - Jest odczuwalna delikatna różnica. Przynajmniej porównując z kilkoma miesiącami wcześniej, bo faktycznie jest mniej tych odwołanych kursów. - Troszeczkę się poprawiło. Są niedociągnięcia, ale to bardziej przez ruch uliczny, przez samochody. - Nie narzekam. Tramwajami jeżdżę z Zawadzkiego i jest w porządku. Jak był ten kryzys, faktycznie niektóre kursy były odwołane, ale w tej chwili jest ok. - Uważam. że komunikacja miejska w Szczecinie jest jedną z lepszych w Polsce, a jeździłem dość często, w różnych miastach. Jestem naprawdę zadowolony. Można się dostać w każde miejsce czy to autobusem, czy to tramwajem, więc to jest akurat cudowne w porównaniu do innych miast. Szczecin pod tym względem się wybija dość mocno - mówią mieszkańcy i turyści.



Zgodnie z zapowiedziami, spółka Tramwaje Szczecińskie konsekwentnie prowadzi działania w ramach tzw. „planu naprawczego”. Dzięki temu od 1 października o 700 zł brutto wzrosła płaca zasadnicza motorniczych, a od 1. grudnia - pozostałych pracowników. Z dniem 1. września 2023 r. zatrudniono 15 motorniczych.



Aktualnie trwa nabór na kolejną edycję kursu, którego rozpoczęcie planowane jest pod koniec stycznia tego roku.