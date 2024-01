Roboty drogowe na S6. Są utrudnienia

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Utrudnienia na trasie S6. Trwa naprawa nawierzchni.

Roboty trwają na odcinku między węzłami Nowogard Zachód i Wschód. Zablokowany jest jeden pas ruchu w obu kierunkach. Jest ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.



Tak będzie do ok. godziny 14.