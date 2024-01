Naukowcy PUM pomogli złapać mordercę 75-latki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. Policja Lubuska

Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pomogli w ustaleniu mordercy 75-latki. Do zdarzenia doszło w połowie września w Brójcach, w województwie lubuskim.

Działania m.in. naukowców z Zakładu Genetyki Sądowej PUM pomogły ustalić kto za to odpowiada. By rozwiązać sprawę powołano specjalny zespól, który miał to wyjaśnić. Dzięki temu tuż po świętach policja zatrzymała 19-letniego wnuka kobiety. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.



Nie możemy zdradzić zbyt wielu szczegółów - mówi Andrzej Ossowski z Zakładu Genetyki Sądowej PUM.



- Nasz zespół odpowiadał za analizę części dowodów rzeczowych znalezionych na miejscu przestępstwa. Z uwagi na to, że jesteśmy zespołem wyspecjalizowanym w szukaniu takich trudnych śladów biologicznych, często zdegradowanych, to nasza pomoc okazała się cenna w przypadku tej sprawy - mówi naukowiec.



Jak dodaje Ossowski, przy podobnych sprawach jego zespół pracuje kilkaset razy w roku.



- W tej chwili jesteśmy największym laboratorium, zajmującym się genetyką sądową w Polsce. Tych spraw kryminalnych mamy rocznie kilkaset. Takich zwykłych, prostych spraw, do takich najcięższego kalibru. W wielu sprawach bardzo medialnych, ciężkich, które miały miejsce w Polsce, wypowiadaliśmy się jako biegli - mówi Ossowski.



Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zabójstwa, grozi mu nawet dożywocie.