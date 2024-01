Mieszkańcy Wyspy Puckiej szykują się na powódź [ZDJĘCIA]

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Mieszkańcy szczecińskiej Wyspy Puckiej z niepokojem obserwują Odrę, której poziom wody cały czas rośnie. Tereny przy rzece zostały już zalane.

Kanały melioracyjne na Wyspie Puckiej są pełne. Piotr Zalewa mówi, że mieszkańcy przygotowują się na powódź.



- Jest dosyć wysoko i cały czas rośnie. Trochę się zastanawiamy nad tym, że kierunek wiatru jest taki południowy, a woda cały czas nam przyrasta. Mamy tutaj chyba kumulację zarówno od strony gór i prawdopodobnie tutaj jeszcze Bałtyk nie przyjmuje. Musimy to sprawdzić, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to nam zaleje całą Wyspę Pucką - mówi Zalewa.



Największe podtopienia na Wyspie Puckiej były w czasie wielkiej powodzi. Wtedy woda wdarła się głęboko w ląd. W czwartek szczeciński Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej poinformował o przekroczeniu stanów ostrzegawczych na Zalewie Szczecińskim i ujściu Odry.



- W tej chwili nie mamy jakichś tam zabezpieczeń, ale mamy przygotowane worki do piasku. Być może, jak będzie taka sytuacja już podbramkowa, to będziemy ten piasek sypać i worki utrzymywać. Natomiast te sytuacje są dosyć częste, więc jesteśmy już trochę przyzwyczajeni, akurat jeżeli chodzi o ludzi, którzy mieszkają na Wyspie Puckiej. Mam nadzieję, że przetrzymamy to, do soboty ma niestety wiać, więc będziemy się trzymać do soboty, a dalej zobaczymy - mówi Zalewa.



Na Wyspie Puckiej, oprócz ogrodów działkowych, znajdują się także domy mieszkalne. Wyspa jest zabezpieczona wałami przeciwpowodziowymi. Cały też czas pracują pompy, które odprowadzają wodę z nisko położonych terenów wyspy.