Prof. Domański: transplantologia w Szczecinie jest na najwyższym poziomie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będę pilnował, by środki z Narodowego Programu Transplantacyjnego trafiły też do Szczecina - mówił prof. Leszek Domański w "Rozmowie pod krawatem".

Naukowiec Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie został wybrany prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jak mówił, na najbliższych 8 lat na transplantologię przeznaczonych zostanie prawie miliard złotych.



Dodawał, że w Szczecinie dziedzina ma się bardzo dobrze, jednak procedury są rozproszone w prawie wszystkich szpitalach. Operacje wykonywane są między inny w szpitalu przy Arkońskiej, Zdunowie czy w placówce przy Unii Lubelskiej.



Warto zastanowić się, czy w Szczecinie nie powinno powstać centrum transplantologii - mówi prof. Leszek Domański.



- Jest to system rozproszony, niemniej jednak on się od wielu lat sprawdza. To rozproszenie w jakiś sposób organizacyjnie pokonujemy i udaje nam się uzyskiwać naprawdę znakomite wyniki w polskiej transplantologii. Szczecin jest miejscem, gdzie dostęp do transplantologii jest naprawdę w pierwszej klasie - mówi Domański.



Prof. Leszek Domański jest ekspertem z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i medycyny sportowej oraz zastępcą lekarza kierującego Kliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.