Wielkie sprzątanie stargardzkiej wąskotorówki

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Akcję sprzątania stacji dawnej kolei wąskotorowej w Stargardzie i przygotowuje Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa.

Społecznicy z udziałem mieszkańców miasta zamierzają uporządkować zarówno pomieszczenia budynku dworca, jak i odcinki torowisk. Sprzątanie zaplanowano na sobotę

Stargardzka wąskotorówka jest wpisana do rejestru zabytków.



Od tego czasu dawna kolejka ulega postępującej degradacji. Dariusz Stankiewicz z towarzystwa miłośników kolei przyznaje, że celem akcji jest ocalenie tego, co jeszcze zostało.



- Jest inicjatywa sprzątania kolei wąskotorowej, czyli samej stacji. Bardzo dużo osób, tych, którzy pamiętają i chcieliby, żeby to do naszego miasta wróciło. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 stycznia o godzinie 8.30 na stacji wąskotorowej Brzozowa 1. Sprawdzimy możliwości, jakie mamy. Myślę, że miotła, łopata, podkaszarki, ponieważ dwadzieścia lat zrobiło swoje i jest sporo do usunięcia krzewów, traw czy też między innymi właśnie ubytków torów - powiedział Stankiewicz.



Porządkowanie i sprzątanie terenu dawnej wąskotorówki spotkało się z dużym zainteresowaniem części mieszkańców, zwłaszcza tych którzy pamiętając latach jej świetności zapowiadają udział w akcji miłośników kolejki.