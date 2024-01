Ma już 150 lat i jest symbolem Świnoujścia

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

150 lat. Tyle właśnie kończy w tym roku symbol Świnoujścia czyli stawa Młyny, nazywana potocznie ""Białym Wiatrakiem"'. Z tej okazji w świnoujskim muzeum zobaczyć można nową - wyjątkową wystawę.

Nieprzerwanie od 1874-go roku świeci i nawiguje jednostki wpływające do świnoujskiego portu. Mowa o stawie młyny, która w tym roku obchodzi okrągły jubileusz.



O tej dacie dobrze pamiętali świnoujscy muzealnicy - Małgorzata Płońska-Nagaba. - Teraz przełom roku jest świetną okazją do tego, by przybliżyć samą stawę Młyny, ale nie tylko, bo wystawa jest również poświęcona innym znakom nawigacyjnym znajdującym się na torze wodnym Świnoujście-Szczecin. To, co warto powiedzieć o samej stawie Młyny, to kształt. Dawno temu w Świnoujściu było mnóstwo młynów - mówi Płońska-Nagaba.



Wiatrak, jak i pozostałe stawy, na zwiedzających robią wrażenie. - Jesteśmy ze Śląska i to są zupełnie nieznane rzeczy, nieoczywiste. Dla nas to są tylko światełka widziane z plaży - mówią turyści.



Wystawę "stawy i pławy" zobaczyć można na pierwszym piętrze Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, a Stawę Młyny na żywo - na falochronie zachodnim.