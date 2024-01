Politycy w RSnW o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej

Jak rozmawiać w mediach bez agresji słownej - zastanawiali się goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Do takiej refleksji skłoniły ostatnie wypowiedzi na temat imigrantów publicysty Jana Pietrzaka oraz prezentera Marka Króla w Telewizji Republika.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki zaznaczył, że nie w taki sposób należy rozmawiać o sprawie imigrantów.



- Obydwie te wypowiedzi nigdy nie powinny zaistnieć w przestrzeni publicznej, ale także niepublicznej. Takie sformułowania, takie zdania, nigdy nie powinny paść. Należy je potępić jako takie, które są niedopuszczalne zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, tak należy je traktować. Tutaj ocena może być jednoznaczna - mówił Bogucki.



Senator Koalicji Obywatelskiej Wojciech Ziemniak uważa, że politycy powinni patrzeć w przyszłość, zamiast obwiniać się za błędy przeszłości.



- Niestety nie jesteśmy w stanie zakopać rowów albo odciąć się od wszystkiego co było. Nie wracajmy ciągle do tego co było, patrzmy do przodu i zacznijmy od siebie - mówił Ziemniak.



W definicji mowa nienawiści oznacza dyskryminację, jak i przemoc w kierunku osób lub grup za pomocą słów.