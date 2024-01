Od 9 lat Szczecin czeka na uchwałę krajobrazową

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uchwała krajobrazową dla Szczecina zajmie się już nowa Rada Miasta.

To oznacza, że dokument nie będzie gotowy do kwietnia. Poinformował o tym prezydent Szczecina Piotr Krzystek w mediach społecznościowych, w odpowiedzi na pytania mieszkańców. Jak napisał, trwają prace koncepcyjne nad uchwałą. Dodał, że jest to ważny i duży dokument.



Nad pierwszą wersją urzędnicy pracować zaczęli w 2015 roku. Radni poprzedniej kadencji odrzucili ten projekt, dlatego prace rozpoczęły się od nowa. W lipcu ubiegłego roku magistrat informował, że trwają starania by dokument gotowy był jeszcze w tej kadencji rady. Teraz wiadomo, że się już to nie uda.



W kwietniu odbędą się wybory samorządowe, wtedy wybierzemy nowych radnych i to oni będą głosować nad projektem przygotowanym przez urzędników.



Uchwała krajobrazowa ma uporządkować przestrzeń publiczną Szczecina. Chodzi między innymi o określenie zasad, na jakich mogą być np. eksponowane reklamy czy szyldy, na elewacjach budynków czy też wolnostojące.