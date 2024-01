Porty w regionie podsumowały ubiegły rok

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przeładunki w portach Szczecina i Świnoujścia zbliżone do ubiegłorocznych. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podliczył wyniki z 2023 r.

To duży sukces spółek portowych, ponieważ przeładowano tyle towarów, co w rekordowym 2022 roku - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów.



- Ładunków jest nieco mniej aniżeli w roku 2022. W zeszłym roku mieliśmy blisko 37 milionów ton ładunków, w tym roku to jest nieco powyżej 36 mln. Oczywiście na szczycie tabeli towarów, których najwięcej przeładowaliśmy w roku 2023, są surowce energetyczne, takie jak olej napędowy czy gaz - mówi Woźniak-Lewandowska.



Na rekordowy wynik w 2022 roku miał wpływ import węgla w związku z wojną na Ukrainie.



- Wynik wypracowany przez spółki operatorskie jest bardzo dobry, dlatego, że rok 2022 był rokiem rekordowym. Możemy go zestawić z rokiem przedpandemicznym, z rokiem 2018, który także był bardzo dobry dla portów. Utrzymanie tego znakomitego wyniku wypracowanego w roku 2022 i utrzymanie go w roku 2023, świadczy o dużej przedsiębiorczości - mówi Woźniak-Lewandowska.



Tymczasem w Gdańsku wyniki wzrosły o ponad 50 procent. Na rekordowy wynik tego portu złożyły się przeładunki kontenerów.