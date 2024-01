Dzieci ze szpitala Zdroje korzystają z nowych metod terapii [ZDJĘCIA]

Fot. Magdalena Knop / Szpital Zdroje Fot. Magdalena Knop / Szpital Zdroje Fot. Magdalena Knop / Szpital Zdroje

To pomaga dzieciom i wypełnia im trudny czas w szpitalu. Pacjenci Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala „Zdroje” korzystają z dogoterapii i teatroterapii.

To metody terapeutyczne, które dodatkowo umilają czas pacjentom. Zajęcia odbywały się przez ostatnie cztery miesiące, a było to możliwe dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego, która opłaciła zajęcia.



Pacjenci bardzo polubili te zajęcia i czekali na nie - mówi Małgorzata Wyrębska-Rozpara, ordynator Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala „Zdroje”.



- Dzieci bardzo się cieszą na zajęcia z dogoterapii, czekają na nie. Te popołudnia mają bardziej wypełnione. Do południa są lekcje, zajęcia terapeutyczne, a popołudniami, czasami zwyczajnie, jak to mówimy, dzieci się nudzą. Dzięki tym zajęciom z dogoterapii trochę ten czas im łatwiej mija w szpitalu, który jest dla wszystkich trudnym czasem - mówi Wyrębska-Rozpara.



Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała na ten cel 10 tysięcy złotych.