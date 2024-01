Mają bliski dostęp do nadmorskiej plaży, ale nie mają bieżącej wody. Chodzi o mieszkańców Dreżewa Morskiego w gminie Karnice.

To miejscowość na mapie naszego regionu, która istnieje zaledwie od kilku dni. Jej zasilenie w bieżącą wodę jest planowane jeszcze w tym roku - mówi wójt gminy Lech Puzdrowski.- W tym roku planujemy wybudowanie sieci wodociągowej do Dreżewa Morskiego, a w kolejnych latach dalszy rozwój infrastruktury, również drogowej. Sieć wodociągową chcemy wybudować z własnych środków. Również właściciele nieruchomości i mieszkańcy są zaangażowani w tę inwestycję. W Dreżewie jest sieć wodociągowa, nasza gminna i stąd pociągniemy w tym roku - mówi Puzdrowski.Nowa sieć wodociągowa z Dreżewa do Dreżewa Morskiego będzie miała ponad kilometr. Kosztować ma kilkaset tysięcy złotych.